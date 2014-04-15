Українські плавці завоювали 30 медалей на двох турнірах серії Multinations

Про це УНІАН повідомили у Федерації плавання України.

Зокрема, у Греції команда завоювала шість золотих, три срібні та чотири бронзових медалей - усього 13 нагород.

Валерія Тімченко виборола дві золоті медалі на дистанціях 400 м (результат - 4:20.35) та 800 м вільним стилем (9:00.53), Христина Панчішко завоювала золото на 200 м батерфляєм (2:18.71) та срібло на 400 м комплексним плаванням (5:01.64), Орина Якуба завоювала золото на 200 м вільним стилем (2:04.91) та бронзу на 100 м вільним стилем (57.93), Дмитро Прожога виборов золоту медаль на 100 м батерфляєм (55.31), Маргарита Смірнова фінішувала першою на 50 м вільним стилем (26.36), Юлія Смаль завоювала срібні медалі на 100 м (1:13.37) та 200 м брасом (2:34.33) та бронзу на 50 м брасом (34.18), Владислав Савенков завоював бронзу на 50 м на спині (27.33).

У командній естафеті 4х200 м вільним стилем Орина Якуба, Христина Панчішко, Поліна Шинкаренко та Валерія Тімченко завоювали бронзу (8:34.47).

У загальному командному заліку українська команда посіла п`яте місце, набравши 341 очко.

На Кіпрі українці завоювали шість золотих, вісім срібних та три бронзові медалі та встановили три рекорди змагання.

Марина Колеснікова виборола дві золотих медалі: 100 м на спині (1:05.71) та 200 м на спині (2:17.07), який став також новим рекордом змагання. Вікторія Тройнік виборола золото на 200 м батерфляєм (2:21.64) та срібло на 400 м комплексним плаванням (5:13.89). Тетяна Кудако завоювала золото на 200 м брасом (2:35.97) та 100 м брасом (1:13.41), встановивши цим результатом рекорд змагань. Спортсменка виборола також срібло на 200 м комплексним плаванням (2:26.18). Юлія Стаднік фінішувала першою на 100 м батерфляєм (1:03.55). Сергій Шевцов виборов дві срібні медалі на 200 м комплексним плаванням (2:11.36) та 100 м вільним стилем (52.26). Спортсмен також завоював бронзову медаль на 200 м вільним стилем (1:56.77). Андрій Хлопцов завоював срібло на 100 м на спині (57.39). Цей результат став рекордом змагання. Євген Куркін фінішував другим на 100 м брасом (1:05.27). У командній естафеті 4х100 м вільним стилем Андрій Хлопцов, Сергій Шевцов, Микола Абрамов та Ігор Бобраков вибороли срібло (3:32.96). На цій же дистанції Надія Фісенко, Євгенія Тищенко, Юлія Стаднік та Марина Колеснікова вибороли бронзову медаль (4:06.51). У командній комбінованій естафеті 4х100 м Андрій Хлопцов, Євген Куркін, Ігор Бобраков та Сергій Шевцов завоювали срібло (3:53.16). У командній естафеті 4х200 м вільним стилем Надія Фісенко, Євгенія Тищенко, Юлія Стаднік та Марина Колеснікова вибороли бронзу (8:56.29).

За загальними результатами командних очок наша команда посіла на Кіпрі третє місце (257 очок).

Головний тренер збірної команди України з плавання та голова тренерської ради Федерації плавання України Андрій Сердінов так підсумував виступ команди: «Загалом команда виступила добре на міжнародних змаганнях. Однак головні змагання на плавців чекають у Харкові, де відбудеться чемпіонат України. Усі наші плавці перебувають у хорошій фізичній формі, тож я дуже сподіваюся побачити їх у складі української збірної команди, яка виступатиме влітку на чемпіонаті Європи».