Збірна України з хокею програла у фіналі турніру в Хабаровську

Про це повідомляє прес-служба ХК "Донбас".

Українці впевнено почали матчі і в середині першого періоду рахунок відкрив Артем Бондарєв. Проте, у другій 20-хвилинці господарі льоду зрівняли результат, а в третій - закинули три шайби у ворота збірної України.

Раніше, в півфінальному матчі змагань у Хабаровську, збірна України обіграла "Адмірал" з Владивостока - 4:2.

Цей турнір став останнім етапом підготовки національної команди до чемпіонату світу в Дивізіоні 1А.

Як повідомляв УНІАН, світова першість з участю збірної України пройде з 20 по 26 лютого в Гоянзі (Південна Корея).