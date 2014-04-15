Збірна України з хокею програла у фіналі турніру в Хабаровську
13:39, 15 квітня 2014Спорт
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У Хабаровську завершився фінальний матч товариського "Турніру чотирьох", в якому збірна України програла місцевому "Амуру" з рахунком 1:4, зайнявши підсумкове друге місце.
Збірна України / hcdonbass.com
Про це повідомляє прес-служба ХК "Донбас".
Українці впевнено почали матчі і в середині першого періоду рахунок відкрив Артем Бондарєв. Проте, у другій 20-хвилинці господарі льоду зрівняли результат, а в третій - закинули три шайби у ворота збірної України.
Раніше, в півфінальному матчі змагань у Хабаровську, збірна України обіграла "Адмірал" з Владивостока - 4:2.
Цей турнір став останнім етапом підготовки національної команди до чемпіонату світу в Дивізіоні 1А.
Як повідомляв УНІАН, світова першість з участю збірної України пройде з 20 по 26 лютого в Гоянзі (Південна Корея).
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