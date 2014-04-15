Оприлюднено склад збірної України з дзюдо на чемпіонат Європи

14 спортсменів представлятимуть збірну України на чемпіонаті Європи з дзюдо, який наступного тижня прийматиме французське місто Монпельє.

Про це УНІАН повідомили в Національному олімпійському комітеті України. Найкращі дзюдоїсти Європи будуть змагатися за нагороди в особистій та командній першості. Склад збірної України виглядає таким чином. Жінки - Марина Черняк (48 кг), Марія Буйок (52 кг), Шушана Гевондян (57 кг), Вікторія Туркс (78 кг); чоловіки - Денис Біліченко (60 кг), Георгій Зантарая (66 кг), Сергій Дребот (73 кг), Євгеній Катаєв (81 кг) – тільки командні змагання, Вадим Синявський (90 кг), Ньябалі Кеджау (90 кг), Артем Блошенко (100 кг), Дмитро Лучин (100 кг), Станіслав Бондаренко (+100 кг), Олександр Гордієнко (+100 кг). Чемпіонат Європи триватиме з 24 по 27 квітня.

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