Торги за право провести бій з участю Ломаченка призначені на 18 квітня
12:28, 15 квітня 2014Спорт
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Всесвітня боксерська організація (WBO) призначила дату промоутерських торгів за право організації бою за титул чемпіона світу за версією WBO в напівлегкій вазі між українцем Василем Ломаченком та американцем Гері Расселлом на 18 квітня.
Василь Ломаченко / lomachenko.com
Про це повідомляє boxingnews.com.ua
У промоутерів Ломаченко (компанія Top Rank) і Расселла (Golden Boy Promotions) ще є кілька днів, щоб досягти домовленості про бій і не виносити його на торги. Втім, з огляду на ворожі відносини між цими компаніями, ймовірність такого розвитку подій вкрай мала.
Як повідомляв УНІАН, раніше Ломаченко провів два бої на професійному рингу вигравши титул WBO International, а потім програвши бій за титул чемпіона світу WBO мексиканцю Орландо Салідо. Втім, тоді Салідо перевищив ліміт ваги і пояс був залишений вакантним.
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