Торги за право провести бій з участю Ломаченка призначені на 18 квітня

Про це повідомляє boxingnews.com.ua

У промоутерів Ломаченко (компанія Top Rank) і Расселла (Golden Boy Promotions) ще є кілька днів, щоб досягти домовленості про бій і не виносити його на торги. Втім, з огляду на ворожі відносини між цими компаніями, ймовірність такого розвитку подій вкрай мала.

Як повідомляв УНІАН, раніше Ломаченко провів два бої на професійному рингу вигравши титул WBO International, а потім програвши бій за титул чемпіона світу WBO мексиканцю Орландо Салідо. Втім, тоді Салідо перевищив ліміт ваги і пояс був залишений вакантним.