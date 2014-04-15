Юніорська збірна України з хокею програла другий матч поспіль на Чемпіонаті світу
Юніорська збірна команда України з хокею (U-18) провела свій другий матч на чемпіонаті світу у Секешфехерварі (Угорщина), в якому програла одноліткам з Японії - 2:4.
Про це повідомляє прес-служба Федерації хокею України.
Початок гри пройшов з перевагою японців. Лише з середини другої 20-хвилинки синьо-жовті почали перебирати ініціативу до своїх рук. Щоправда, на той момент рахунок був 0:2 на користь суперника. Заключний період пройшов за переваги українців, проте запасу у дві шайби вистачило японцям, щоб здобути перемогу.
Голи в українців на рахунку Віталія Андрейківа та Євгена Тимченко.
Це вже друга поразка української команди поспіль. В першому турі наша збірна не зуміла обіграти команду Австріі - 2:3.
Таким чином, на даний момент у команди немає набраних очок і в турнірній таблиці вона ділить останіі 5-6 місця з однолітками з Польщі.
Сьогодні на турнірі день відпочинку. 16 квітня суперником збірної України буде команда Словенії.
ЧС-2014 в Угорщині триватиме до 19 квітня.