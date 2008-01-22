Луческу сумує за Туреччиною

Колишній головний тренер Галатасарая і Бешикташа, наставник “гірників” Мірча Луческу заявив, що готовий повернутися в чемпіонат Туреччини.

Для цього він має отримати своєчасну пропозицію від місцевих клубів після прощання з донецьким Шахтарем.

"Я сумую за Туреччиною. Якщо мені надійде пропозиція з Туреччини, я буду готовий прийняти її — але тільки після того, як залишу «Шахтар", — заявив Луческу в інтерв`ю Mediafax, відзначивши, що він любить прогулюватися Стамбулом, а після цього скуштувати риби в тамтешніх ресторанах.

Головний тренер “гірників” повідомив, що до цих пір стежить за розвитком подій в чемпіонаті Туреччини. На його думку, незважаючи на те, що в першості Туреччини на даний момент лідирує Сівасспор, боротьбу за титул вестимуть Бешикташ, Фенербахче і Галатасарай. Крім того, Луческу відзначив кращих гравців чемпіонату: "Їх двоє - Роберто Карлос і Алекс".

На запитання про те, як він вчинить, якщо в найближчий день йому надійде пропозиція від одного з турецьких клубів, Луческу відповів: "Я отримую багато пропозицій з Туреччини, але в даний час є головним тренером Шахтаря. Поки я працюю тут, мені не доводиться думати про перехід. Після того ж, як закінчиться термін мого контракту з "гірниками", я віддаватиму пріоритет пропозиціям від турецьких клубів".

Football.ua