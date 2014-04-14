Українка Волинська завоювала срібло на чемпіонаті Європи зі спортивного орієнтування
17:24, 14 квітня 2014Спорт
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Українка Надія Волинська завоювала срібну медаль у спринтерській дистанції на чемпіонаті Європи зі спортивного орієнтування
ЧЄ з спортивного орієнтування / etoc.po
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
Українка подолала дистанцію за 15 хвилин 31 секунду. Вона на 2 секунди відстала від чемпіонки Європи Юдіт Відер зі Швейцарії, але на 15 випередила ще одну представницю Швейцарії Джулію Гросс, що фінішувала третьою.
Цікаво, що медалі в індивідуальних змаганнях українські орієнтувальники не завойовували вже 10 років. Успіх був тільки командний. На ЧЄ-2013 чоловіча естафетна команда виграла бронзу.
Чемпіонат Європи зі спортивного орієнтування триватиме в Португалії до 16 квітня.
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