Українка Волинська завоювала срібло на чемпіонаті Європи зі спортивного орієнтування

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Українка подолала дистанцію за 15 хвилин 31 секунду. Вона на 2 секунди відстала від чемпіонки Європи Юдіт Відер зі Швейцарії, але на 15 випередила ще одну представницю Швейцарії Джулію Гросс, що фінішувала третьою.

Цікаво, що медалі в індивідуальних змаганнях українські орієнтувальники не завойовували вже 10 років. Успіх був тільки командний. На ЧЄ-2013 чоловіча естафетна команда виграла бронзу.

Чемпіонат Європи зі спортивного орієнтування триватиме в Португалії до 16 квітня.