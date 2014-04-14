Гімнастка Різатдінова виграла три медалі на етапі Кубка світу в Італії
16:07, 14 квітня 2014Спорт
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В італійському Пезарро завершився етап Кубка світу з художньої гімнастики, в рамках якого лідер збірної України Ганна Різатдінова здобула три бронзові нагороди - у багатоборстві та окремих вправах з обручем і стрічкою.
Ганна Різатдінова / ukraine-rg.com.ua
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
В перший день змагань у багатоборстві, українка отримала підсумкову оцінку 71,532 бала, пропустивши вперед росіянок Яну Кудрявцеву (74,616) і Маргариту Мамун (72,999).
У фіналі вправи з обручем оцінка Ризатдінової склала 18,200 бали. Перемогла знову ж Кудрявцева (18,600), друга - Мамун (18,250). У вправі зі стрічкою у Кудрявцевої 18,450, ще однієї росіянки Марії Титової 18,250, Різатдінової - 18,100.
Етап Кубка світу в Італії проходив 13-14 квітня.
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