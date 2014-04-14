Гімнастка Різатдінова виграла три медалі на етапі Кубка світу в Італії

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

В перший день змагань у багатоборстві, українка отримала підсумкову оцінку 71,532 бала, пропустивши вперед росіянок Яну Кудрявцеву (74,616) і Маргариту Мамун (72,999).

У фіналі вправи з обручем оцінка Ризатдінової склала 18,200 бали. Перемогла знову ж Кудрявцева (18,600), друга - Мамун (18,250). У вправі зі стрічкою у Кудрявцевої 18,450, ще однієї росіянки Марії Титової 18,250, Різатдінової - 18,100.

Етап Кубка світу в Італії проходив 13-14 квітня.