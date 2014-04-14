В турнірі пам’яті Баннікова українці змагатимуться з поляками, словаками та сербами

Про це УНІАН повідомили у Федерації футболу України.

У престижному міжнародному турнірі, який проводиться в Україні з 2002 року, візьмуть участь юнацькі збірні команди України, Польщі, Словаччини та Сербії, складені з футболістів 1998 року народження (U-16).

Турнір проходитиме за коловою системою, де команди зіграють по три матчі - кожен з кожним - на стадіонах НТК ім. В. Баннікова (Київ) та «Колос» у Борисполі.

30 квітня на НТК ім. В. Баннікова відбудеться матч-відкриття змагань, в якому зустрінуться юнацькі збірні України та Сербії (початок матчу − о 13:00). У Борисполі позмагаються команди Словаччини та Польщі (16:00). 2 травня на українців чекає зустріч із словаками на НТК ім. В. Баннікова (13:00), а серби та поляки проведуть матч на стадіоні «Колос», у Борисполі (16:00). Протягом останнього ігрового дня пройдуть ще два матчі: Сербія − Словаччина (12:00, «Колос», м. Бориспіль) та Україна − Польща (15:30, НТК ім. В. Баннікова).

Згідно з регламентом турніру, команда, яка набере найбільшу кількість очок за результатами усіх матчів Меморіалу Баннікова, визнається переможцем.