Плавчиня Якуба завоювала золоту медаль на міжнародних змаганнях у Греції

Про це УНІАН повідомили у Федерації плавання України.

Якуба фінішувала першою на 200 м вільним стилем.

Напередодні, у фінальних запливах, золото вибороли Христина Панчішко, що фінішувала першою на дистанції 200 м батерфляєм та Маргарита Смірнова - на 50 м вільним стилем.

Також українці завоювали нагороди на інших дистанціях. Юлія Смаль завоювала срібло на 200 м брасом та 100 м брасом, Владислав Савенков – бронзу на 50 м на спині. У командній естафеті 4х200 м вільним стилем бронзу завоювали Орина Якуба, Христина Панчішко, Поліна Шинкаренко та Валерія Тімченко.

Змагання у Греції тривали 12-13 квітня.