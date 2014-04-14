Плавчиня Якуба завоювала золоту медаль на міжнародних змаганнях у Греції
14:28, 14 квітня 2014Спорт
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Українська плавчиня Орина Якуба завоювала золоту медаль в останній день міжнародних змагань з плавання Multinations у Греції.
Про це УНІАН повідомили у Федерації плавання України.
Якуба фінішувала першою на 200 м вільним стилем.
Напередодні, у фінальних запливах, золото вибороли Христина Панчішко, що фінішувала першою на дистанції 200 м батерфляєм та Маргарита Смірнова - на 50 м вільним стилем.
Також українці завоювали нагороди на інших дистанціях. Юлія Смаль завоювала срібло на 200 м брасом та 100 м брасом, Владислав Савенков – бронзу на 50 м на спині. У командній естафеті 4х200 м вільним стилем бронзу завоювали Орина Якуба, Христина Панчішко, Поліна Шинкаренко та Валерія Тімченко.
Змагання у Греції тривали 12-13 квітня.
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