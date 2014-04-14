Українці стали призерами марафонів серії IAAF Bronze Label Road Race

Про це УНІАН повідомили у Федерації легкої атлетики України.

Станко взяла участь у марафоні Lodz Marathon Dbam o Zdrowie. Вперед вона пропустила лише польку Кароліну Яржинську (2:28.12 год) і кенійку Глейдіс Кібсоі (2:34.20) і з результатом 2:34.55 год стала третьою.

Бабарика змагався на марафоні Mangyongdae Prize International Marathon у Пхеньяні, присвяченому річниці з дня народження Кім Ір Сена. У 2010 році Іван тут перемагав, а 2014-го став третім (2:14.24 год). Виграв змагання бігун з Північної Кореї Пак Чхол (2:12.26 год). Другим фінішну лінію перетнув Жан-П’єр Мвуйекюр з Руанди (2:13.20 год).

Марафони у Лодзі та Пхеньяні відбулися 13 квітня.