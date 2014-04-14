Українець Оксамітний став чемпіоном Європи зі стрибків на акробатичній доріжці

Про це УНІАН повідомили в Національному олімпійському комітеті України.

Усього наші спортсмени вибороли 7 нагород - «золото», 2 «срібла» та 4 «бронзи».

В останній день змагань українці здобули три медалі. Олег Оксамітний став чемпіоном Європи серед юніорів у стрибках на акробатичній доріжці з результатом 69.000 бала. Марина Кийко та Наталія Москвіна посіли друге місце у жіночих синхронних стрибках на батуті, показавши результат 46.400. В індивідуальних змаганнях зі стрибків на батуті Марина Кийко стала бронзовою призеркою з результатом 52.440.

Раніше, у стрибках на акробатичній доріжці Віктор Кифоренко здобув бронзову медаль, отримавши оцінку 74 бала рівно, а українська чоловіча та жіноча команди стали бронзовими призерами. У стрибках на акробатичній доріжці наші хлопці у складі Віктор Кифоренко, Леонід Пантело, Станіслав Стаценко та Микита Стаценко з оцінкою 104.300 стали третіми після росіян (112.300) та датчан (105.100). В цій же програмі українські дівчата - Катерина Баєва, Олена Орлова та Дар'я Алєксєєва посіли також третє місце з 84.000 балами.

Чемпіонат Європи тривав у Португалії з 8 по 13 квітня.