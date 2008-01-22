Крауч врятував Ліверпуль від ганьби

Ліверпуль першим забив гол, але потім знову відпустив суперника і дозволив тому двічі відзначитися. Лише гол Крауча врятував Червоних від поразки.

Команди, які знаходилися поряд в турнірній таблиці у понеділок зійшлися на Анфілд Роуд. Прогнози виправдалися – у досить нудній грі, Астон Віллі без Гарета Беррі довелося багато оборонятися. А результат у підсумку вже звичний для Ліверпуля в останніх зустрічах – нічия.

Після цього матчу стане ще менше тих, хто сумнівається в тому, що Бенітес, напевно, цей клуб залишить.

Англійська Прем`єр-ліга. 23 тур

Ліверпуль – Астон Вілла 2:2

Голи: Бенаюн, 19, Крауч, 88 - Хервуд, 69, Ауреліо, 72 (у свої ворота)

Ліверпуль: Рейну, Арбелоа (Шкртел, 70), Каррагер, Хююпяя, Ауреліо, Бенаюн (Крауч, 80), Маскерано, Джеррард, К’юелл (Бабел, 74), Куйт, Торрес

Астон Вілла : Тейлор, Меллберг, Лаурсен, Девіс, Боума, Гарднер (Харвуд, 66), Петров, Рео-Кокер, Янг, Кар’ю (Найт, 90), Агбонлахор

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