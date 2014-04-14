«Бостон» виграв регулярний чемпіонат НХЛ

Про це повідомляє офіційний сайт ліги.

Перед останнім днем «Бостон» випереджав «Анахайм Майті Дакс» у зведеній турнірній таблиці на 3 очки. Але «ведмеді» програли «Нью-Джерсі Девілз» - 2:3, давши шанс «качкам» наздогнати себе у таблиці. Втім, суперник їм сповна не скористався. «Анахайм» виграв у «Колорадо», але лише в овертаймі, з тим же рахунком 3:2. До речі, програвший у цьому матчі «Колорадо» зумів посісти третє місце в підсумковій зведеній турнірній таблиці ліги, так як «Сент-Луїс» поступився «Детройту» з рахунком 0:3.

Таким чином, з чотирьох найсильніших команд ліги за підсумками сезону три в останній ігровий день поступилися а одна виграла лише в овертаймі.

У підсумку, в трійці найсильніших команд сезону «Бостон» набрав 117 очок, «Анахайм» - 116, «Колорадо» - 112.

Плей-офф ліги - розіграш Кубка Стенлі - стартує в середу.