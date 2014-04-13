"Металіст" виграв перший матч у весняній частині чемпіонату

У Харкові завершився останній матч 25-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Металіст" здолав "Таврію" з рахунком 1:0.

Гра пройшла з невеликою перевагою господарів поля. А єдиний гол на 36-й хвилині забив Ромеро Марлос.

Таким чином, команда здобула першу перемогу у весняній частині чемпіонату і 10-у в сезоні. Харків'яни набрали 37 очок і перемістилися з 5-го на 4-е місце в таблиці, обійшовши одеський "Чорноморець" - 36.

Як повідомляв УНІАН, у трійці лідерів у дніпропетровського "Дніпра" і донецького "Шахтаря" по 47 очок, київського "Динамо" - 43 бали,