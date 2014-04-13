Боксер компанії Кличків К2 Байсангуров завоював титул IBO

Про це УНІАН повідомили у прес-службі К2.

Поєдинок був зупинений буквально на останніх секундах заключного раунду після того, як Пітто після пропущених ударів завалився в канати. До цього він також побував на підлозі.

У свою чергу, в рейтинговому поєдинку В'ячеслав Узєлков поступився розділеним суддівським рішенням Геарду Айетовичу. Рахунок суддівських записок - 78:74, 77:75 і 76:77.

В рамках андеркарту боксерського вечора напівважковаговик Олександр Черв'як здобув перемогу в реванші зі своїм співвітчизником Артемом Редько. Рахунок суддівських записок: 80:73, 79:73 і 78:74. До речі, їх перша зустріч у 2009-му році також завершилася перемогою Черв'яка за очками.

Грузинський суперлегковес Мішико Беселія здобув дострокову перемогу в четвертому раунді над Іллею Реуцьким. У другому раунді Реуцький побував у нокдауні. По ходу поєдинку з носа Реуцького відкрилося розсічення. У четвертому раунді він знову опинився на підлозі, не був помітно вражений, але замість того, щоб підніматися, заходився піднімати зубами капу. Рефері дорахував до десяти і дав відмашку про зупинення зустрічі.

Грузинський важковаговик Яго Кіладзе здобув дострокову перемогу в другому раунді над Аттілою Палко. Палко двічі побував на підлозі в першому раунді. Після третього падіння у другому раунді рефері в рингу без відліку припинив бій.