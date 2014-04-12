"Дніпро" наздогнав "Шахтар" в таблиці Прем'єр-ліги

Як повідомляє кореспондент УНІАН, запорожці до 75-ї хвилини гри стримували натиск господарів поля.

У цій грі дніпропетровці мали перевагу. Разом з тим, була помітна нервозність у діях команди, яка мала всі шанси стати одним з лідерів чемпіонату. Тому команда ніяк не могла реалізувати перевагу.

Але, на 75-й хвилині комнаді вдалося довести чергову атаку до логічного гола. Роман Зозуля підібрав м'яч, відбитий воротарем команди-суперників Максимом Старцевим, зробив передачу на Євгена Селезньова і той пробив точно в дальній кут - 1:0.

У час, що залишився, скоріше, дніпропетровці могли збільшити перевагу, ніж суперники зрівняти рахунок. Але, результат так і не змінився.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні донецький «Шахтар» сенсаційно програв у Полтаві «Ворсклі» - 0:1, одеський "Чорноморець" також несподівано програв у Луганську "Зорі" - 0:1, а київське "Динамо" у Львові зіграло внічию з "Карпатами" - 2:2. Також в цьому турі в Маріуполі «Іллічівець» виграв у луцької «Волині» - 1:0, а в Донецьку «Металург» був сильнішим за «Севастополь» - 3:0.

Таким чином, після сьогоднішніх матчів туру у "Дніпра" і "Шахтаря" - по 47 очок. Далі йдуть "Динамо" - 43 бали, "Чорноморець" - 36 і харківський "Металіст" - 34.