Лідери баскетбольної Суперліги виграли перші матчі плей-офф

Як повідомляє кореспондент УНІАН, матчі закінчилися з перевагою не менше 17 очок на користь фаворитів серії.

Чинний чемпіон України київський «Будівельник» на своєму майданчику приймав МБК «Миколаїв» і домігся впевненої перемоги у всіх чотирьох чвертях- 24:18, 20:13, 27:20 21:18. У підсумку, команда перемогла з рахунком 92:69. Кращим гравцем матчу у складі «будівельників» став литовський легіонер Даріуш Лавринович, що набрав 27 очок.

Переможець регулярного чемпіонату сезону 2013/14 Хімік (Южне) приймав БК «Київ» і в цьому матчі перемога господарів виявилася ще більш великою - 84:55. Трохи скромнішою виявилася перевага маріупольського «Азовмашу» над «Одесою» - 74:52, а «Донецьк» обіграв запорізький «Ферро-ЗНТУ» з рахунком 92:75.

Таким чином, у всіх чотирьох серіях рахунок став 1:0 на користь команд-фаворитів.

Другі матчі пройдуть на майданчиках команд, що грали сьогодні в гостях, 12 квітня. У разі необхідності, треті ігри (серії тривають до двох перемог) відбудуться 18 квітня на майданчиках команд-фаворитів, так як вони зайняли більш високі місця в таблиці регулярної першості.