Штангісти Прошак і Тагіров не зуміли потрапити в призери Чемпіонату Європи

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Прошак, що виступав в групі найсильніших, у ривку з другої спроби підняв штангу вагою 185 кг, але не зумів впоратися зі снарядом вагою 190 кг, посівши 7-е місце. При цьому, в останній спробі у ривку він отримав невелику травму і в змаганнях у поштовху не брав участі, не потрапивши в підсумковий протокол - «нульова» оцінка.

У свою чергу, Тагіров, що виступав у Групі В, з другої спроби підняв штангу вагою 165 кг, але не зумів підняти снаряд вагою в 172 кг. У поштовху він взяв штангу вагою 195 та 200 кг., але не зумів впоратися з вагою 210 кг У підсумку, у нього 365 кг. і 12-е місце в турнірній таблиці.

Переможцем у цій ваговій категорії став Олексій Ловчев з Росії з результатом 457 кг.

Раніше на цьому турнірі срібну медаль завоювала Юлія Паратова, а бронзову - Юлія Калина і Надія Миронюк.

Таким чином, збірна України завоювала на цьому турнірі 1 срібло і 2 бронзи, посівши підсумкове 11-е місце.

Переможцем у загальному заліку стала збірна Росії - 12 золотих, 9 срібних та 6 бронзових медалей.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат Європи з важкої атлетики в Ізраїлі проходив з 5 по 12 квітня.