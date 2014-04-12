«Динамо» і «Карпати» зіграли внічию в матчі Прем'єр-ліги

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у цьому матчі кияни не зуміли втримати перевагу, хоча двічі вели в рахунку.

Кияни, які займають 3-е місце в турнірній таблиці, приїхали в гості до суперника, що знаходиться на 11-му місці і відстає в таблиці від «Динамо» рівно на 20 очок. Тим не менш, як і завжди, гра у Львові була напруженою, а заздалегідь прогнозувати її результат було дуже важко.

Гравці «Динамо» трохи активніше провели перший тайм, результатом чого став гол Мігеля Велозу на 32-й хвилині. Але, вже на початку другого тайму, на 48-й хвилині Валерій Федорчук зрівняв рахунок. Далі події розвивалися більш динамічно, ніж до перерви. На 57-й хвилині Демьерси Мбокані знову вивів киян вперед, а на 73-й Олександр Гладкий вдруге зрівняв рахунок. У час, що залишився до кінця гри обидві команди мали моменти для того, щоб забити гол, але рахунок так і не змінився.

В паралельному матчі в Луганську, «Зоря» несподівано обіграла одеський «Чорноморець» - 1:0.

Раніше сьогодні донецький «Шахтар» сенсаційно програв у Полтаві «Ворсклі» - 0:1. Також в цьому турі в Маріуполі «Іллічівець» виграв у луцької «Волині» - 1:0, а в Донецьку «Металург» був сильнішим за «Севастополь» - 3:0.