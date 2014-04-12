«Шахтар» програв «Ворсклі» в матчі Прем'єр-ліги

Як повідомляє кореспондент УНІАН, гірники втратили очки в матчі з командою, що йде в середині турнірної таблиці і відстає на 17 очок.

«Шахтар» мав ігрову і територіальну перевагу практично протягом всього матчу, але реалізувати його не зміг. До того ж, поле стадіону у Полтаві було далеко не найвищої якості, що суттєво ускладнювало гостям атакуючі комбінації. У свою чергу, полтавчанам це полегшувало завдання по обороні своїх воріт.

А в кінцівці матчу «Ворсклі» вдалася широка розмашиста атака з використанням обох флангів, яку точним ударом завершив Адіс Яхович. Причому, перший його удар воротар гірників Антон Каніболоцький відбив, але перед другим був безсилий.

Раніше в цьому турі відбулися два матчі. У Маріуполі «Іллічівець» виграв у луцької «Волині» - 1:0, а в Донецьку «Металург» був сильнішим за «Севастополь» - 3:0.

Таким чином, у «Шахтаря» після 22 матчів на рахунку 47 очок і команда, як і раніше залишається одноосібним лідером турнірної таблиці. Втім, за втраченими очками гірники зрівнялися з дніпропетровським «Дніпром».