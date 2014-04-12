Українські плавчині завоювали дві медалі в перший день міжнародних змагань у Греції

15:27, 12 квітня 2014
Спорт
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Українські плавчині Христина Панчішко та Орина Якуба завоювали срібло й бронзу у перший день міжнародних змагань з плавання Multinations, які розпочалися сьогодні у Греції.

Чемпионат Украины по плаванию / usf.org.ua

Про це УНІАН повідомили у Федерації плавання України.

Христина Панчішко виборола срібну медаль на 400 м комплексним плаванням. Її результат – 5:01.64. Золото здобула спортсменка з Греції Ілектра-Варвара Лебл (4:58.34), бронзу – спортсменка з Польщі Пауліна П`єкота (5:03.94).

У свою чергу, Орина Якуба завоювала бронзову медаль на 100 м вільним стилем. Вона фінішувала за 57.93. Золото на цій дистанції виборола плавчиня з Бразилії Сара Маркес (57.48), срібло – плавчиня з Греції Бака Васілікі-Стайрола (57.71).

Головний тренер збірної команди України з плавання та голова тренерської ради Федерації плавання України Андрій Сердінов після перших фіналів змагань відзначив: «Уся команда перебуває у хорошій формі та налаштована оптимістично. Головне завдання на змаганнях у Греції – показати високі результати на воді і я впевнений, що наші плавці це зроблять».

Як повідомляв УНІАН, Україну на міжнародних змаганнях з плавання у Греції представляє команда з 13 плавців: Юлія Смаль, Владислав Савенков, Сергей Бужор, Тарас Бойчук, Іван Адамович, Владислав Чумак, Андрій Стрюков, Дмитро Прожога, Валерія Тимченко, Христина Панчішко, Поліна Шинкаренко, Маргарита Смірнова та Орина Якуба.

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