Курченко пообіцяв не допустити зникнення «Металіста»

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Зокрема, у заяві йдеться: «Хотілося б розвіяти чутки і домисли наших ворогів про моє особисте ставлення до футбольного клубу Металіст і до всіх вас. Я - харків'янин і пишаюся цим! МЕТАЛІСТ для мене це Честь, Гордість і Слава нашого міста. Від імені керівництва ми обіцяємо вам, що не припустимо зникнення улюбленого клубу. Докладемо всіх зусиль, щоб команда, академія і вся інфраструктура збереглися і отримували своєчасне фінансування. Ми зробимо все можливе, щоб "Метал" і надалі боровся за призові місця, радував нас яскравою грою і був націлений тільки на перемогу! Ми віримо в майбутнє команди, віримо в вас - кращих вболівальників кращого клубу в Україні!»

Також, Курченко закликав уболівальників: «Від імені клубу просимо вас надалі всі свої сили, енергію і неприборканий дух направляти на підтримку команди і не піддаватися на провокації. Віримо в команду!"

Як повідомляв УНІАН, фінансові проблеми в клубі почалися в кінці 2013-го року, коли гравцям і персоналу клубу перестали виплачувати зарплату. У березні про це розповів головний тренер команди Мирон Маркевич. Через кілька днів керівництво клубу розрахувалося з персоналом і гравцями по боргах. Тим не менш, Маркевич пішов у відставку з поста тренера, а кілька гравців перейшли в інші команди.

В даний момент «Металіст» займає 5-е місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши в 19 іграх 34 очки і відстаючи від лідируючого донецького «Шахтаря» на 13 балів.