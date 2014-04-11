Дружина Віталія Кличка виконає гімн України перед боєм Володимира Кличка з Леапаї

Про це повідомляє сайт офіційного фан-клубу братів Кличків з посиланням на sportbox.ru

Нагадаємо, що 40-річна Кличко співочу кар'єру розпочала майже два роки тому, коли перед боєм Віталія проти Мануеля Чарра у Москві виконала композицію Дженніфер Раш The Power of Love.

Як повідомляв УНІАН, поєдинок Кличко-Леапаї відбудеться 26 квітня в німецькому Оберхаузені.