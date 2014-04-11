Дружина Віталія Кличка виконає гімн України перед боєм Володимира Кличка з Леапаї
18:50, 11 квітня 2014Спорт
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Наталія Кличко, дружина почесного чемпіона WBC Віталія Кличка, виконає гімн України перед поєдинком чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBО, IBO і журналу «The Ring Magazine» Володимира Кличка проти обов'язкового претендента на пояс WBO Алекса Леапаї.
Кличко і Леапаї / wbaonline.com
Про це повідомляє сайт офіційного фан-клубу братів Кличків з посиланням на sportbox.ru
Нагадаємо, що 40-річна Кличко співочу кар'єру розпочала майже два роки тому, коли перед боєм Віталія проти Мануеля Чарра у Москві виконала композицію Дженніфер Раш The Power of Love.
Як повідомляв УНІАН, поєдинок Кличко-Леапаї відбудеться 26 квітня в німецькому Оберхаузені.
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