Боксер Узєлков з другої спроби пройшов процедуру зважування перед боєм
18:17, 11 квітня 2014Спорт
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У Києві відбулася офіційна процедура зважування напередодні вечора боксу компанії братів Кличків «К2 Promotions», на якій В'ячеслав Узєлков, що представляє К2, лише з другої спроби вклався в норматив.
Вузликів і Айетович / К2
Про це УНІАН повідомили у прес-службі К2.
У першій спробі вага В'ячеслава Узєлкова склав 81,8 кг, а його супротивник Геард Айетович показав на вагах відмітку в 79,8 кг. Таким чином, Узєлков переважив ліміт, зазначений у контракті на 800 гр., і у нього було 2 години на згонку зайвої ваги. Втім, з другої спроби Узєлкову вдалося взяти вагу - 80,8 кг
У свою чергу, вага учасників титульного бою, який пройде в рамках цього ж вечора, виявилася в нормі. Вага боксера компанії К2 Заура Байсангурова - 69,9 кг, а його опонента Гуїдо Ніколаса Пітто - 69,5 кг
Як повідомляв УНІАН, вечір боксу компанії К2 відбудеться 12 квітня у Броварах.
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