Боксер Узєлков з другої спроби пройшов процедуру зважування перед боєм

Про це УНІАН повідомили у прес-службі К2.

У першій спробі вага В'ячеслава Узєлкова склав 81,8 кг, а його супротивник Геард Айетович показав на вагах відмітку в 79,8 кг. Таким чином, Узєлков переважив ліміт, зазначений у контракті на 800 гр., і у нього було 2 години на згонку зайвої ваги. Втім, з другої спроби Узєлкову вдалося взяти вагу - 80,8 кг

У свою чергу, вага учасників титульного бою, який пройде в рамках цього ж вечора, виявилася в нормі. Вага боксера компанії К2 Заура Байсангурова - 69,9 кг, а його опонента Гуїдо Ніколаса Пітто - 69,5 кг

Як повідомляв УНІАН, вечір боксу компанії К2 відбудеться 12 квітня у Броварах.