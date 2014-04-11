Футболіст "Ворскли" поплатився за непристойний жест триматчевою дискваліфікацією

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Федерації футболу України.

Згідно з рішенням КДК ФФУ Громова дискваліфікований на три матчі за образливий жест на адресу глядачів 4 квітня 2014 року в матчі 24-го туру УПЛ з «Севастополем».

За порушення головним тренером донецького «Шахтаря» Мірчею Луческу вимог пункту 9 статті 15 Регламенту змагань Прем'єр-ліги (щодо обов'язкового рукостискання головних тренерів команд) до та після закінчення матчу 24-го туру чемпіонату з львівськими «Карпатами» 5 квітня 2014 року, наставник донецької команди оштрафований на 10 тисяч гривень.

На один матч відсторонений тренер запорізького «Металурга» Сергій Башкіров після вилучення з меж технічної зони 6 квітня 2014 року в матчі 24-го туру чемпіонату України з одеським «Чорноморцем». Крім того, на тренера накладені штрафні санкції в розмірі 2,5 тисяч гривень.