Прем’єр-міністр України проведе нараду з інвесторами будівництва арен до Євробаскету-2015

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ФБУ.

Питання про призначення наради обговорювалося під час робочої зустріч президента Федерації баскетболу Олександра Волкова з прем’єр-міністром. Також на зустрічі обговорювалися питання підготовки до ЄвроБаскету 2015.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня в Мюнхені відбулася засідання Ради Європейського відділення Міжнародної федерації баскетбольних асоциацій (ФІБА-Європа), де європейські баскетбольні чиновники обговорювали подальшу долю Євробаскета й прийняли рішення провести наступне засідання з цього приводу 15 травня. Саме тоді й має бути прийнято рішення щодо того, чи відбудеться Євробаскет в Україні.

Чемпіонат Європи з баскетболу серед чоловічих команд має відбутися в Україні восени 2015 року.