Збірна України з хокею продовжить підготовку до чемпіонату світу в Хабаровську

Як повідомили УНІАН у прес-службі ФХУ, окрім тренувальної роботи українська збірна візьме участь у міжнародному хокейному турнірі, де окрім українців змагатимуться національна збірна Японії та представники КХЛ – «Амур» (Хабаровськ) і «Адмірал» (Владивосток).

11 квітня до Хабаровська вирушили 24 виконавці: троє воротарів, вісім захисників та тринадцять нападаючих.

Єкс-росіянин Євген Бєлухін, що напередодні отримав рішення про надання йому громадянства України, має вирушити до Києва для врегулювання певних формальностей, тому приєднається до команди пізніше.

Розраховує тренерський штаб і на захисника пермського клубу «Молот-Прикам’є» Віталія Люткевича. Проте команда Люткевича ще не завершила свої виступи у чемпіонаті ВХЛ, тому приїзд Люткевича залишається під питанням («Молот» поступається у півфінальній серії з рахунком 1:3 тюменському «Рубіну»).

Склад команди, що вирушила до Хабаровська має наступний вигляд: воротарі - Сергій Гайдученко («Донбас»), Вадим Селіверстов (ХК «Астана», Казахстан), Михайло Шевчук («Молода Гвардія»); захисники - Денис Петрухно ( «Донбас»), Олександр Побєдоносцев («Титан», ВХЛ), Денис Ісаєнко, Руслан Борисенко (обидва – «Компаньйон-Нафтогаз»), Ігор Кугут ( «Білий Барс»), Данило Скрипець («Молода Гвардія»), Юрій Наваренко (ХК «Гомель», Білорусь), Микола Ладигін («Халл Стінгрейс», Великобританія); нападаючі: Руслан Федотенко, Олександр Торяник, Максим Квітченко, Сергій Варламов, Роман Благий, Віктор Захаров, Павло Падакін (всі – «Донбас»), Дмитро Німенко («Компаньйон-Нафтогаз»), Артем Бондарєв («Білий Барс»), Олег Тимченко, Олег Шафаренко (обидва – «Юність», Білорусь), Андрій Міхнов («Металург», Білорусь) та Олександр Матерухін («Динамо» Мн., КХЛ). Головний тренер - Андрій Назаров.

Нагадаємо, що Чемпіонат світу з хокею в Дивізіоні 1А відбудеться у Південій Кореї з 20 по 26 квітня. Збірна України буде змагатися за одну з двох путівок до елітного дивізіону з командами Словенії, Австрії, Угорщини, Японії та Південої Кореі.