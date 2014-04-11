Донецький "Шахтар" залишився найкращим клубом України в рейтингу УЄФА

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

"Шахтар" опустився з 17-го на 18-е місце, помінявшись місцями з італійським "Ювентусом", який напередодні вийшов у півфінал Ліги Європи. На даний момент на рахунку гірників 78,193 бали. З них 12,566 команда набрала в сезоні 2013/14.

Далі українські клуби розташувалися в такому порядку. 34-е місце в цьому списку займає київське "Динамо" (56,193 бали), на 48-му місці харківський "Металіст" (45,693), на 69-му - дніпропетровський "Дніпро" (32,193).

Інші українські команди знаходяться за межами Тор-100 найсильніших в Європі.

Клубний коефіцієнт складається на підставі результатів конкретного клубу в Лізі чемпіонів УЄФА і Лізі Європи УЄФА за останні п'ять сезонів. Рейтинги визначають посів даного клубу при жеребкуванні в змаганнях під егідою УЄФА.