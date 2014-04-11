Донецький "Шахтар" залишився найкращим клубом України в рейтингу УЄФА
Союз європейський футбольних асоціацій (УЄФА) опублікував новий рейтинг клубів, згідно з яким донецький "Шахтар" продовжує залишатися кращою командою України, займаючи 18-е місце.
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
"Шахтар" опустився з 17-го на 18-е місце, помінявшись місцями з італійським "Ювентусом", який напередодні вийшов у півфінал Ліги Європи. На даний момент на рахунку гірників 78,193 бали. З них 12,566 команда набрала в сезоні 2013/14.
Далі українські клуби розташувалися в такому порядку. 34-е місце в цьому списку займає київське "Динамо" (56,193 бали), на 48-му місці харківський "Металіст" (45,693), на 69-му - дніпропетровський "Дніпро" (32,193).
Інші українські команди знаходяться за межами Тор-100 найсильніших в Європі.
Клубний коефіцієнт складається на підставі результатів конкретного клубу в Лізі чемпіонів УЄФА і Лізі Європи УЄФА за останні п'ять сезонів. Рейтинги визначають посів даного клубу при жеребкуванні в змаганнях під егідою УЄФА.