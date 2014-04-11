У півфіналі Ліги чемпіонів зійдуться "Реал" і "Баварія"

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

В іншій парі півфіналу Ліги чемпіонів зійдуться іспанський "Атлетіко" та англійський "Челсі".

У чвертьфіналі автором головної сенсації став Атлетіко", який переграв по сумі двох матчів іншу іспанську команду - "Барселону" - 1:1 та 1:0. У свою чергу, "Баварія" обіграла англійський "Манчестер Юнайтед" - 1:1 і 3:1, "Реал" здолав німецьку "Боруссію" - 3:0 і 0:2, а "Челсі" був сильнішим за французький ПСЖ - 1:3 та 2:0.

У Лізі Європи між собою зустрінуться іспанська "Севілья" і "Валенсія", а також португальська "Бенфіка" та італійський "Ювентус" з Турину. До речі, саме в Турині, на стадіоні "Ювентуса", пройде фінальна гра Ліги Європи-2014.

В 1/4 фіналу цього турніру «Ювентус» очікувано переграв французький «Ліон» - 1:0 і 2:1, «Бенфіка» була сильнішою за голландський «Алкмаар» - 1:0 та 2:0, ще одна португальська команда "Порту" програла «Севільї» - 1:0 і 1:4, а «Валенсія» обіграла швейцарський «Базель» - 0:3 і 5:0.

Перші матчі півфіналу Ліги чемпіонів пройдуть 22 і 23 квітня, матчі - відповіді - 29 і 30 квітня. В Лізі Європи, відповідно, 24 квітня та 1 травня.