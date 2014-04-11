Український боксер Хитров здобув четверту перемогу на професійному рингу
12:28, 11 квітня 2014Спорт
0
Чемпіон світу 2011 року серед любителів у середній вазі українець Євген Хитров у ніч на п'ятницю в Нью-Йорку здобув четверту перемогу на професійному рингу в чотирьох проведених боях.
Євген Хитров / fbu.net.ua
Про це повідомляє Boxingnews.
Вже в першому раунді Хитров відправив свого суперника американця Джеса Фіппса в нокдаун лівим хуком, а в другому рефері зупинив побиття американського боксера, зафіксувавши перемогу Хитрова технічним нокаутом.
Таким чином, на даний момент українець не має жодної поразки в кар'єрі. Більше того, усі чотири перемоги в чотирьох боях він здобув достроково.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter