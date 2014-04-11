Український боксер Хитров здобув четверту перемогу на професійному рингу

Про це повідомляє Boxingnews.

Вже в першому раунді Хитров відправив свого суперника американця Джеса Фіппса в нокдаун лівим хуком, а в другому рефері зупинив побиття американського боксера, зафіксувавши перемогу Хитрова технічним нокаутом.

Таким чином, на даний момент українець не має жодної поразки в кар'єрі. Більше того, усі чотири перемоги в чотирьох боях він здобув достроково.