Чоловіча та жіноча збірні України завоювали бронзу чемпіонату Європи зі стрибків на акробатичній доріжці
12:09, 11 квітня 2014Спорт
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У Гімараєнші (Португалія) стартував чемпіонат Європи зі стрибків на батуті, акробатичній доріжці і подвійному міні-трампі, де у фіналу командних змагань у стрибках на акробатичній доріжці чоловіча та жіноча збірні України вибороли бронзові медалі.
Чемпіонат Європи-2014 / ueg.org
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
Чоловіча збірна України у складі Віктора Кіфоренко, Леоніда Пантело, Станіслава Стаценко і Микити Стаценко показала підсумковий результат 104,300 бали. Чемпіоном у цьому виді програми стала збірна Росії (112,300), срібло на рахунку Данії (105,100).
У змаганнях жінок українки Катерина Баєва, Олена Орлова і Дарина Алексєєва отримали від суддів 84 бали рівно. Чемпіоном стала команда Великобританії (98,900), срібло - у збірної Росії (96,800).
Чемпіонат Європи в Португалії триватиме до 13 квітня.
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