Чоловіча та жіноча збірні України завоювали бронзу чемпіонату Європи зі стрибків на акробатичній доріжці

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Чоловіча збірна України у складі Віктора Кіфоренко, Леоніда Пантело, Станіслава Стаценко і Микити Стаценко показала підсумковий результат 104,300 бали. Чемпіоном у цьому виді програми стала збірна Росії (112,300), срібло на рахунку Данії (105,100).

У змаганнях жінок українки Катерина Баєва, Олена Орлова і Дарина Алексєєва отримали від суддів 84 бали рівно. Чемпіоном стала команда Великобританії (98,900), срібло - у збірної Росії (96,800).

Чемпіонат Європи в Португалії триватиме до 13 квітня.