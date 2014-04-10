ФФУ та Прем`єр-ліга проведуть нараду з приводи безпеки проведення ігор в Криму

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ПЛ.

Генеральний директор ПЛ, делегат ФФУ Петро Іванов так прокоментував проблему, пов`яз ану з безпекою цих матчів: «Прем'єр-ліга вже звернулася до федерації з пропозицією провести робочу нараду відповідальних за безпеку змагань співробітників ФФУ і ПЛ для розробки додаткових механізмів дій у сьогоднішніх непростих умовах і, в разі необхідності – делегування додаткових офіційних осіб на матчі».

Також, генеральний директор ПЛ зазначив: «Співробітники ПЛ готові виїжджати на матчі навколо яких, як передбачається, можуть виникнути проблеми, пов'язані з їхнім проведенням. Але для всього цього необхідно розробити алгоритм дій, визначити функції і статус співробітників, які будуть туди направлятися. Адже згідно з регламентом змагань, уповноваженою особою у вирішенні всіх виникаючих на місцях питань є делегат, якого призначає ФФУ».

Разом з тим, пан Іванов закликає не нагнітати ситуацію навколо домашніх ігор за участю «Таврії» та ФК «Севастополь». «Прем'єр-ліга робить все від нас залежне, аби заспокоїти ситуацію навколо «кримського» питання. Ще 2 квітня в інтерв'ю телеканалу «2+2» я казав про те, що «Севастополь» і «Таврія» гарантували проведення своїх домашніх матчів згідно зі всіма вимогами регламенту змагань, із забезпеченням максимальних заходів безпеки і навіть супроводом команд-суперниць по всій території Криму. Сьогодні бачимо, що обидві зустрічі, всупереч необґрунтованого нагнітання ситуації з приводу їхнього проведення на півострові, пройшли на хорошому організаційному та спортивному рівнях. Принаймні, жодні претензії з боку клубів-гостей до нас не надходили. Крім цього, окремо хочу подякувати фанатам, які сьогодні зайняли активну громадянську позицію. Ультрас об'єдналися і провели ряд спільних акцій, що мали позитивні наслідки. Наприклад, значно зменшилася кількість порушень правил поведінки на стадіонах».

Відзначимо, що раніше сьогодні прес-служба ФФУ розповсюдила повідомлення про зустріч «ультра» з президентом Федерації Анатолієм Коньковим. В повідомленні зазначається, що учасники зустрічі одноголосно запропонували президенту ФФУ ініціативу переносу матчів клубів Прем’єр-ліги у сезоні 2013/2014 рр., сімферопольської «Таврії» та «Севастополя», на нейтральну територію через неможливість гарантування безпеки на стадіонах як учасникам змагань, так і футбольним вболівальникам. Президент ФФУ заявив, що як тільки до нього надійдуть рекомендації від Прем’єр-ліги щодо проведення матчів на території АР Крим, він підтримає будь яку правову і об’єктивну ініціативу для забезпечення належного рівня безпеки вболівальників протягом змагань».

Як повідомляв УНІАН, в 24-му турі ПЛ в Криму відбулися два матчі. «Севастополь» приймав полтавську «Ворсклу», а «Таврія» (Сімферополь) - дніпропетровський «Дніпро». Після гри в Сімферополі були затримані троє вболівальників «Дніпра». Проте інцидент вдалося швидко владнати й вболівальники відправилися додому разом з усією делегацією «Дніпра».