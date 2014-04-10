Сестри Семеренко не потрапили в призери біатлонної гонки в Тюмені

Про це повідомляє прес-служба Союзу біатлоністів Росії.

Змагання проходили протягом двох днів. Напередодні відбувся мега-мас-старт, гонка на 13,5 км з 6 вогневими рубежами, де Валентина посіла 5-е місце (2 хвилини 25,5 секунди відставання від лідера, 3 промахи), а Віта - 6-е, 2 хвилини 32,2 секунди відставання, 2 промахи).

Сьогодні була гонка переслідування, де спортсмени стартували за результатами змагань, що пройшли напередодні. Тут українки тільки погіршили свої результати. Валентина фінішувала на 8-му місці (4 хвилини 59,9 секунди відставання, 4 промахи), а Віта - 9-й (5 хвилин 01,2 секунди, 3 промахи).

В обох гонках і в турнірі в цілому перемогу здобула фінська гонщиця Кайса Макарайнен.

У чоловіків також обидві гонки і турнір у цілому виграв француз Мартен Фуркад.

Цей турнір став останнім у сезоні 2013/14. Раніше, в середині березня, відбувся останній етап Кубка світу, офіційних змагань, що входять до календаря Міжнародного союзу біатлоністів.