Матч за участю збірної України відкриє Чемпіонат світу з баскетболу

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Матч Україна - Домініканська Республіка повинен відбутися 30 серпня о 12.30 за місцевим часом (13 .30 за Києвом). В цей же час на інших арена турніру пройдуть матчі Хорватія-Філіппіни і Ангола-Південна Корея, які й відкриють чемпіонат світу.

Згідно з розкладом турніру команда Майка Фрателло проведе інші матчі групового етапу в такому порядку: 31 серпня, 17.00 Фінляндія - Україна, 2 вересня, 16:00 Україна - Туреччина, 3 вересня, 16:00 Нова Зеландія - Україна, 4 вересня, 18.30 Україна - США (час - київський).

Збірна України є дебютантом світової першості. Тим не менш, команда має хороші шанси потрапити в четвірку найсильніших команд групи і подолати перший етап. Фаворитами групового етапу є команди Туреччини та США, а в боротьбі за 3-4 місця шанси решти чотирьох колективів приблизно рівні.