Ян Коларж продовжив контракт з ХК "Донбас"

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ХК "Донбас".

Гравець лінії оборони поповнив ХК "Донбас" в листопаді 2012 року і провів у складі єдиного українського представника у Континентальній хокейній лізі 95 матчів. У поточному сезоні Коларж відзначився 13 (3+10) набраними очками в регулярному чемпіонаті і 1 результативною передачею в плей-офф. Зазначимо, що за підсумками двох раундів Кубка Гагаріна чех виявився найкращим за показником корисності серед захисників команди - "+4".

Виступаючи за "Донбас" Коларж також залучався в національну команду Чехії. Вперше це сталося ще в минулому сезоні, а черговий виклик у збірну відбувся вже після нинішнього клубного сезону - перед чемпіонатом світу-2014, який пройде в травні в Мінську (Білорусь).

Як повідомляв УНІАН, раніше контракти з клубом також продовжили Теему Лайне, Ян Лацо, Клей Уілсон, Петер Подхрадскі і Євген Дадонов.