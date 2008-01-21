Сьомін задоволений першою грою «Динамо»

Головний тренер Динамо Юрій Сьомін поділився враженнями після контрольного поєдинку з Левські

"Перш за все, хотів подивитися в роботі максимальну кількість футболістів, - сказав наставник киян. - В цілому грою задоволений: команда добре виконувала тактичні завдання при грі в обороні, непогано контратакувала і в першу чверть години показала ідеальний контроль м`яча. Після перерви характер гри змінився: я випустив молодих виконавців, тоді як суперник зберіг склад відсотків на вісімдесят. І хоча Левські добре вивчив наш тактичний малюнок, ми провели після перерви декілька контратак, які цілком могли завершитися взяттям воріт.

З Динамо тренер працює менше двох тижнів. "Не знаю, як моє спілкування з футболістами виглядає з боку, але особисто я відчуваю себе з підопічними комфортно. Сприяють цьому і умови, в яких готуємося до сезону, - як у Конча-Заспі, де ми проводили перші цього року тренування, так і тут, в Ейлаті", відзначив Сьомін.

Тренер говорить, що поєдинок з Левські дав йому багато інформації для того, щоб визначити склад на матч зі Спартаком.

"В принципі, попереду ще три тренувальні дні, але з приводу більшості позицій питань у мене практично не залишилося", - сказав Сьомін.

Football.ua