Суперник Кличка-молодшого перервав тренування, потягнувши шию у спарингу

Про це повідомляє сайт офіційного фан-клубу братів Кличка з посиланням на gorodokboxing.com.

Сам Леапаї запевняє, що нічого серйозного не сталося, травми немає: «Просто день поєдинку так близький, що ми вирішили бути більш обережними, а так все в порядку. Завтра ми вже повернемося в спортзал і проведемо знову хороші спаринги. Все йде за планом».

У свою чергу, тренер і менеджер австралійця Ноель Торнберрі також не бачить в цьому великої проблеми, але все-таки вирішив трохи поберегти свого підопічного. «Коли у вас відбувається перенапруга м'язів, буде тільки гірше, якщо ви продовжите давати навантаження. Тому, ми вирішили, що краще дати день відпочинку, ніж потім шкодувати. Ми не бачимо в цьому ніякої проблеми, думаю, що все в порядку. Таке іноді відбувається під час інтенсивної підготовки», - повідомив Торнберрі.

Як повідомляв УНІАН, поєдинок Кличко - Леапаї відбудеться 26-го квітня в Оберхаузені (Німеччина).