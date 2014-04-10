Збірна України з плавання відправилася на міжнародні змагання Multinations

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Федерації плавання України.

Міжнародні змагання з плавання Multinations проходитимуть за участі спортсменів різних вікових категорій. Україну представлять дві команди по 13 плавців у кожній.

В Александруполісі (Греція) виступатимуть хлопці 17-18 років та дівчата 15-16 років. Україну представлятимуть Юлія Смаль, Владислав Савенков, Сергей Бужор, Тарас Бойчук, Іван Адамович, Владислав Чумак, Андрій Стрюков, Дмитро Прожога, Валерія Тимченко, Христина Панчішко, Поліна Шинкаренко, Маргарита Смірнова та Орина Якуба.

У Лімасолі (Кіпр) змагатимуться хлопці 15-16 років та дівчата 13-14 років. Україну представлятимуть Сергій Шевцов, Ігор Бобраков, Євген Куркін, Андрій Хлопцов, Владислав Іванов, Микола Абрамов, Євгенія Тищенко, Тетяна Кудако, Вікторія Тройнік, Софія Зубенко, Марина Колеснікова, Юлія Стаднік та Надія Фесенко.

Плавці змагатимуться у 50-метрових басейнах.

Головний тренер збірної команди України та голова тренерської ради Федерації плавання України Андрій Сердінов напередодні змагань відзначив: "Українська команда налаштована позитивно. Для наших лідерів-спортсменів, які є багаторазовими чемпіонами національних змагань, – Маргарити Смірнової, Сергія Бужора, Юлії Смаль, Владислава Савенкова, Дмитра Прожоги, Маргарити Смірнової, - найголовніше на міжнародних змаганнях у Греції покращити особисті результати. Для спортсменів молодшої вікової групи, які виступатимуть на Кіпрі, серед яких Андрій Хлопцов, котрий встановив вісім юнацьких рекордів України, чемпіонка України Юлія Стаднік, Надія Фесенко, Марина Колеснікова, Микола Абрамов - перш за все, важливо отримати змагальний досвід".

Змагання проходитимуть одночасно в Греції та на Кіпрі 11-13 квітня.