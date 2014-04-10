На чемпіонаті світу з настільного тенісу Україну представлять вісім спортсменів

11:35, 10 квітня 2014
Спорт
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На чемпіонаті світу з настільного тенісу, який відбудеться в Токіо (Японія), у скалді збірної України виступлять вісім спортсменів.

Маргарита Песоцкая / pingpong777.com

Про це УНІАН повідомили в Національному олімпійському комітеті України.

Команда вдруге в історії повним складом - чоловіки і жінки - виступатиме у найвищому девізіоні.

У складі команди жінки - Тетяна Біленко, Ганна Гапунова, Євгенія Васильєва та Маргарита Песоцька, а також чоловіки - Олександр Дідух, Лей Коу, Іван Катков та Євген Прищепа.

На даний момент наші тенісисти готуються до першості світу у своїх клубах, а вже 15 квітня підготовка всієї команди безпосередньо проходитиме на власній базі в Жовкві (Львівська область).

Чемпіонат світу з настільного тенісу, на який заявлені представники 125 країн світу, відбудеться в Токіо з 28 квітня по 5 травня.

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