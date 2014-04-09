Тренер збірної України з хокею Назаров впевнений, що команді під силу виграти чемпіонат світу в Першому дивізіоні
Національна збірна України з хокею проводить тренувальний збір у Донецьку під керівництвом головного тренера Андрія Назарова, який прокоментував хід підготовки до чемпіонату світу серед команд Першого дивізіону, зазначивши, що команді під силу виграти турнір.
Про це повідомляє офіційний сайт ХК «Донбас» з посиланням на XSPORT.
Зокрема, Назаров зазначив: «Зараз у складі команди тренуються п'ять п'ятірок. Вісім захисників у нас є, в принципі, всі хлопці тут, може 1-2 місця ще звільняться. Посилено готуємося до турніру, адже стоїть серйозне завдання - потрапити в еліту. Щоб потрапити у вищий дивізіон, потрібно всім перебувати в хорошій фізичній формі, тому зараз потрібно працювати. Часу, щоб підвести хлопців до хорошої форми, у нас вистачить».
Щодо ігрових кондицій команди тренер зазначив: «Завдання тренерського штабу пояснити гравцям, як треба зіграти просто і надійно, щоб виграти 70% матчів. Будь-яка команда може виграти і програти в такому швидкоплинному турнірі, все залежить від того, хто і як підготується, у кого як грає воротар - від цих нюансів багато залежить. Команда може бути сильніше, але вона може програти конкретну гру слабшому. Ми налаштовуємо хлопців на перемогу в кожному матчі і в хорошому настрої їдемо на Чемпіонат світу».
Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу з хокею серед команд Дивізіону 1А відбудеться з 20 по 26 квітня в корейському Гоянгі. Дві найсильніші команди за підсумками турніру потраплять в елітний дивізіон - компанію 16 найсильніших збірних світу, які безпосередньо оскаржують титул чемпіона світу.