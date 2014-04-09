Тренер збірної України з хокею Назаров впевнений, що команді під силу виграти чемпіонат світу в Першому дивізіоні

Про це повідомляє офіційний сайт ХК «Донбас» з посиланням на XSPORT.

Зокрема, Назаров зазначив: «Зараз у складі команди тренуються п'ять п'ятірок. Вісім захисників у нас є, в принципі, всі хлопці тут, може 1-2 місця ще звільняться. Посилено готуємося до турніру, адже стоїть серйозне завдання - потрапити в еліту. Щоб потрапити у вищий дивізіон, потрібно всім перебувати в хорошій фізичній формі, тому зараз потрібно працювати. Часу, щоб підвести хлопців до хорошої форми, у нас вистачить».

Щодо ігрових кондицій команди тренер зазначив: «Завдання тренерського штабу пояснити гравцям, як треба зіграти просто і надійно, щоб виграти 70% матчів. Будь-яка команда може виграти і програти в такому швидкоплинному турнірі, все залежить від того, хто і як підготується, у кого як грає воротар - від цих нюансів багато залежить. Команда може бути сильніше, але вона може програти конкретну гру слабшому. Ми налаштовуємо хлопців на перемогу в кожному матчі і в хорошому настрої їдемо на Чемпіонат світу».

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу з хокею серед команд Дивізіону 1А відбудеться з 20 по 26 квітня в корейському Гоянгі. Дві найсильніші команди за підсумками турніру потраплять в елітний дивізіон - компанію 16 найсильніших збірних світу, які безпосередньо оскаржують титул чемпіона світу.