Володимир Кличко вважає, що виступ в андеркарті його бою піде Усику на користь
Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBО, IBO і журналу «The Ring Magazine» і промоутер Володимир Кличко впевнений, що прийняв вірне рішення, почавши співпрацю з олімпійським чемпіоном Лондона-2012 співвітчизником Олександром Усиком.
Про це повідомляє сайт офіційного фан-клубу братів Кличка з посиланням на Sportbox.ru.
Зокрема, Кличко-молодший зазначив: "Олександр - олімпійський чемпіон, а співпрацювати з олімпійським чемпіоном престижно. У перших двох поєдинках на професійному рингу він довів, що є чудовим боксером. Його вихід на чемпіонський бій буде залежати від самого Олександра, його мотивації і того, як проявить себе в наступних поєдинках. Думаю, що йому піде на користь виступ в моєму андеркарді. Адже це буде зовсім інше присутність публіки і преси. Його наступний бій стане для нього прекрасним досвідом".
Як повідомляв УНІАН, боксерський вечір за участю Володимира Кличка та Олександра Усика відбудеться 26 квітня в Оберхаузені (Німеччина).