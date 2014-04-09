Володимир Кличко вважає, що виступ в андеркарті його бою піде Усику на користь

Про це повідомляє сайт офіційного фан-клубу братів Кличка з посиланням на Sportbox.ru.

Зокрема, Кличко-молодший зазначив: "Олександр - олімпійський чемпіон, а співпрацювати з олімпійським чемпіоном престижно. У перших двох поєдинках на професійному рингу він довів, що є чудовим боксером. Його вихід на чемпіонський бій буде залежати від самого Олександра, його мотивації і того, як проявить себе в наступних поєдинках. Думаю, що йому піде на користь виступ в моєму андеркарді. Адже це буде зовсім інше присутність публіки і преси. Його наступний бій стане для нього прекрасним досвідом".

Як повідомляв УНІАН, боксерський вечір за участю Володимира Кличка та Олександра Усика відбудеться 26 квітня в Оберхаузені (Німеччина).