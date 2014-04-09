Теему Лайне продовжив контракт з "Донбасом"

Про це УНІАН повідомили у прес-службі донецького клубу.

Нападник захищає кольори єдиного українського представника у Континентальній хокейній лізі з 2013-го року. У складі "Донбасу" фін провів один сезон і зіграв 54 матчі в регулярному чемпіонаті, до яких додав 13 ігор в Кубку Гагаріна. В першій частині чемпіонату Лайне набрав 25 (12+13) очок, а в плей-офф - 9 (6+3) балів за результативність.

Крім того, 31-річний форвард був визнаний кращим серед колег по амплуа в першому раунді розіграшу плей-офф головного трофею ліги.

Як повідомляв УНІАН, раніше контракти з клубом також продовжили Ян Лацо, Клей Уілсон, Петер Подхрадскі і Євген Дадонов.