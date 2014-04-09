ЗбІрну України на етапі Кубку світу зі стрільби представлять 3 спортсмена

Про це УНІАН повідомили в Національному олімпійському комітеті України.

Ці змагання стануть першим міжнародним стартом для спортсменів в 2014 році.

У складі збірної України в Туксоні виступатимуть Олімпійський чемпіон Микола Мільчев, а також Іван Лоік та Ірина Маловічко.

Змагання триватимуть до 14 квітня.