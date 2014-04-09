ЗбІрну України на етапі Кубку світу зі стрільби представлять 3 спортсмена
13:42, 09 квітня 2014Спорт
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10 квітня, в Туксоні (США) стартує перший етап Кубка світу зі стендової стрільби, на якому виступлять три українських спортсмена.
Николай Мильчев / noc--ukr.org
Про це УНІАН повідомили в Національному олімпійському комітеті України.
Ці змагання стануть першим міжнародним стартом для спортсменів в 2014 році.
У складі збірної України в Туксоні виступатимуть Олімпійський чемпіон Микола Мільчев, а також Іван Лоік та Ірина Маловічко.
Змагання триватимуть до 14 квітня.
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