Хокеїст "Донбасу" Белухін стане громадянином України
10:54, 09 квітня 2014Спорт
0
Комісія при Президентові України з питань громадянства розглянула особисту справу нападаючого хокейного клубу «Донбас» Євгена Белухіна.
Євген Белухін / hcdonbass.com
Клопотання хокеїста і Національної федерації хокею про надання гравцеві громадянства України з можливістю подальшого виступу в складі національної збірної країни було схвалено.
Про це повідомляє прес-служба ХК "Донбас".
Після оформлення всіх документів очікується опублікування відповідного Указу Президента України, яке буде означати, що рішення комісії вступило в силу.
Нагадаємо, що хокеїст, який народився у російському Сарові, виступав за «Торпедо» (Нижній Новгород), новокузнецький «Металург», тольятинську «Ладу» й інші клуби, захищає кольори хокейного клубу «Донбас» з сезону 2011/2012 рр.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter