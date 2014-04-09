Хокеїст "Донбасу" Белухін стане громадянином України

Клопотання хокеїста і Національної федерації хокею про надання гравцеві громадянства України з можливістю подальшого виступу в складі національної збірної країни було схвалено.

Про це повідомляє прес-служба ХК "Донбас".

Після оформлення всіх документів очікується опублікування відповідного Указу Президента України, яке буде означати, що рішення комісії вступило в силу.

Нагадаємо, що хокеїст, який народився у російському Сарові, виступав за «Торпедо» (Нижній Новгород), новокузнецький «Металург», тольятинську «Ладу» й інші клуби, захищає кольори хокейного клубу «Донбас» з сезону 2011/2012 рр.