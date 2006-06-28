Оголошені імена арбітрів 1/4 фіналу ЧС-2006

30 червня Любош Міхел (Словаччина) обслуговуватиме матч Німеччина - Аргентина, а Франк де Блєєкер (Бельгія) - зустріч Італія - Україна. Наступного дня, 1 липня, Орасіо Елісондо (Аргентина) розсудить збірні Англії і Португалії, а Луіс Медіна Кантальєхо (Іспанія) - команди Бразилії і Франції.

У списку суддів, з яких будуть вибрані арбітри півфіналів, фіналу і матчу за третє місце, окрім вже зазначених: Массімо Бусакка (Швейцарія), Маркус Мерк (Німеччина), Роберто Розетті (Італія), Тору Камікава (Японія), Коффі Коджіа (Бенін), Беніто Арчундіа (Мексика), Хорхе Ларріонда (Уругвай) і Марк Шилд (Австралія).