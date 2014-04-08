Юлія Калина завоювала бронзу чемпіонату Європи з важкої атлетики

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Українка вдало виступила у першій вправі - ривку - використавши всі три спроби, зі штангою вагою 97, 100 і 103 кг. У цій вправі вона зайняла друге місце. А у поштовху вона до останньої спроби боролася за підсумкове друге місце. Калина підняла штангу вагою 120 і 125 кг, але впоратися зі спробою на позначці 130 кг. не зуміла. Таким чином, Калина в сумі набрала 228 кг і на 5 кг. відстала від срібного призера Надії Ломової з Росії.

Чемпіонкою у цій ваговій категорії стала ще одна росіянка Тіма Турієва з результатом 236 кг

Як повідомляв УНІАН, раніше на цьому турнірі срібло для України завоювала Юлія Паратова, яка виступає в категорії до 53 кг.

Чемпіонат Європи з важкої атлетики проходить в Ізраїлі з 5 по 12 квітня.