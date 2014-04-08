Тренер збірної України з хокею вважає реальними шанси на потрапляння в елітний дивізіон

Про це повідомляє прес-служба ХК "Донбас".

Зокрема, Годинюк зазначив: "По іменах ми зібрали непогану команду, але найголовніше, щоб тепер гравці, які знаходяться в обоймі, змогли все це перенести на лід, змогли зіграти гідно, з вогнем в очах. Сподіваюся, час повернутися в еліту світового хокею прийшов".

Говорячи про функціональнупідготовку гравців тренер вважає: "Вже завтра-післязавтра буде видно, хто в якій формі підходить до турніру. Відповідно, навантаження буде трохи по-іншому розподілена між тими, кому треба доопрацювати, і тими, кому потрібно підтримувати форму".

Що стосується завдань, поставлених перед збірною на цей турнір, Годинюк заявив: "Якщо на Евротурах і в контрольних матчах проглядається резерв, то зараз, перш за все - завдання перемогти. В команді є молоді Падакін, Захаров і Скрипець. Але це гравці, які вже мають не просто числитися в складі, а вирішувати результат якихось ігор, повинні називатися не молодими гравцями, а гравцями збірної. Ми розраховуємо на цих хлопців. Нехай, це невеликий крок, але цей крок. Грати і виконувати завдання повинні найсильніші".

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з хокею в Дивізіоні 1А відбудеться з 20 по 26 квітня в корейському Гоянгі. Дві найсильніші з шести команд-учасниць отримають право через рік виступити на чемпіонаті світу в елітному дивізіоні.