Збірна України зіграє у плей-офф Світової групи Кубка Девіса з Бельгією

Як повідомляє офіційна сторінка організаторів турніру в Twitter, матч пройде на території України.

Збірна Бельгії є досить небезпечним суперником, але без зірок світової величини в складі. Що дає можливість говорити про високі шанси української команди на вихід в елітний дивізіон - компанію 16 найсильніших команд світу, що безпосередньо оскаржують Кубок Девіса.

Найвідомішим гравцем у складі команди є Олів'є Рохус. Щоправда, 33-річний ветеран останнім часом різко погіршив свої результати і на даний момент займає лише 382-е місце в одиночному рейтингу і 230-е в парі. В останніх матчах за збірну він грає тільки в парному розряді. В одиночному розряді за команду виступають Рубен Бемельманс (163-й у світі) і Давід Гоффін (106-й у рейтингу). У матчі першого раунду Світової групи-2014 збірна Бельгії поступилася команді Казахстану з рахунком 2:3. Бемельманс програв обидва матчі в одиночному розряді, але, разом з Рохусом виграв у казахстанців в парі. У той же час, Гоффін в одиночному разряді один матч програв і один виграв, чого для загальної перемоги не вистачило.

Лідерами збірної України є Олександр Долгополов і Сергій Стаховський, що входять в Тор-100 світового рейтингу.

Як повідомляв УНІАН, у минулі вихідні в Мальме (Швеція) відбувся матч Першої групи Євро-Африканської зони Швеція - Україна, в якому гості перемогли з рахунком 4:1 і здобули право виступити в плей-офф Світової групи. У сезоні-2013 команди України та Швеції грали на цій же стадії змагань в Дніпропетровську і українці виграли з рахунком 3:2. Втім, в плей-офф Світової групи, збірна України поступилася команді Іспанії на чолі з зірками світового тенісу Рафаелем Надалем і Фернандо Вердаско з рахунком 0:5.