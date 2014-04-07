Українські тенісистки не зуміли подолати кваліфікаційний відбір турніру в Катовіце

Про це повідомляє офіційний сайт Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Ольга Савчук у першому раунді зазнала поразки від іншої українки Юлії Бейгельзімер - 1:6, 2:6. Також на старті змагань Катерина Бондаренко програла словачці Христині Кучовій - 1:6, 3:6.

У другому раунді завершила виступ Анастасія Васильєва, яка поступилася росіянці Вірі Душевіній - 3:6, 3:6.

У свою чергу, Бейгельзімер програла кривдниці Бондаренко - Кучовій в трьох сетах з рахунком 3:6, 7:5, 4:6.

Турнір у Катовіце триватиме до 13 квітня.