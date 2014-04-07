Українські тенісистки не зуміли подолати кваліфікаційний відбір турніру в Катовіце
18:43, 07 квітня 2014Спорт
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У Катовіце (Польща) завершився кваліфікаційний турнір WTA BNP Paribas Katowice Open (призовий фонд - $250 тисяч), де жодній з чотирьох українок не вдалося потрапити в основну сітку змагань.
Жіноча тенісна асссоциация / wtatennis.com
Про це повідомляє офіційний сайт Жіночої тенісної асоціації (WTA).
Ольга Савчук у першому раунді зазнала поразки від іншої українки Юлії Бейгельзімер - 1:6, 2:6. Також на старті змагань Катерина Бондаренко програла словачці Христині Кучовій - 1:6, 3:6.
У другому раунді завершила виступ Анастасія Васильєва, яка поступилася росіянці Вірі Душевіній - 3:6, 3:6.
У свою чергу, Бейгельзімер програла кривдниці Бондаренко - Кучовій в трьох сетах з рахунком 3:6, 7:5, 4:6.
Турнір у Катовіце триватиме до 13 квітня.
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